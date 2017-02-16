Иностранные инвесторы жалуются на высокое налоговое бремя в Таджикистане

- Десятки крупных и малых компаний в Таджикистане пожаловались высокопоставленному европейскому дипломату на постоянные проверки и большую налоговую нагрузку. Такая ситуация чревата тем, что многие предприниматели попросту свернут свою деятельность в стране, пишет радио Рзодлик.

«К нам обратились примерно 35 европейских компаний и организаций. Они пожаловались на постоянные проверки финансовых инспекций и большие налоги, а многие предприниматели намерены покинуть таджикский рынок», - сказал Хидоят Бишчевич, глава представительства Европейского Союза в Таджикистане.

Компании Tcell, «Акссесбанк», гостиницы «Серена» и «Шератон», которые несколько лет назад открылись в торжественной обстановке с участием президента страны, сегодня находятся среди тех, кто столкнулся, по их словам, с ежедневными проверками.

«Целыми днями приходится пропадать в Налоговом комитете или другом учреждении, спорить, выяснять ситуацию, но они утверждают одно – мы должны им столько-то и столько-то», - говорит бухгалтер одной из зарубежных компаний, работающей в сфере торговли. Собеседник Радио Озоди отметил, что не согласен с выводами Всемирного банка о том, что каждая компания тратит на уплату налогов около месяца в год. По его мнению, чрезмерно бюрократичная процедура уплаты налогов требует от рядового предпринимателя проводить как минимум 2-3 месяца в году на составление отчетов и уплату взносов.

Жалобы на нескончаемые проверки и большие налоги в Таджикистане слышны не первый год, однако впервые высокопоставленный европейский дипломат обозначил эту проблему в прессе. Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сказал Радио Озоди, что представители крупных российских компаний в Таджикистане – «Мегафон», «Билайн» и «Газпромнефть» во время встреч с ним сетуют на высокую налоговую нагрузку, которая затрудняет их деятельность в стране.

На основе индекса Всемирного банка, в 2016 году Таджикистан в рейтинге размера налоговой нагрузки на бизнес находится в последней десятке стран, несмотря на то, что в прошлом году власти сократили перечень и виды налогов. По словам Матлюбы Ульджабаевой, из-за этого многие зарубежные инвесторы сожалеют о приходе в Таджикистан, а высокое налоговое бремя «отпугивает» других потенциальных инвесторов.

«У нас высокий размер налогов, самый высокий среди всех постсоветских стран. Любой инвестор, прежде чем прийти в какую-либо страну, подсчитывает свои расходы и доходы. И получается так, что инвестор отдает предпочтение, к примеру, Кыргызстану, где он может получить большую прибыль», - сказала она.

В 2016 году в Таджикистане общая налоговая нагрузка (процент коммерческой прибыли, которая уходит на основные налоги у компании среднего размера) составляла 65%, вто время как в Кыргызстане и Казахстане этот показатель составил всего лишь 29%.

Иностранные консалтинговые компании в Таджикистане критикуют отношение властей к крупным инвесторам и зарубежным предпринимателям. Представитель одной из таких компаний сказал на анонимных условиях Радио Озоди, что Таджикистан каждые два года принимает программы по привлечению доноров и внешних инвестиций и в 2014-2016 годах в стране было реализовано 39 проектов на сумму 1 млрд 300 млн долларов США.

С 2014 года четыре крупные компании, предоставляющие услуги мобильной связи -Babilon-M, Tcell, «Мегафон» и «Билайн» тщетно пытались оспорить в суде требования Налогового комитета выплатить миллионы долларов в качестве «неуплаченных налогов». Например, в прошлом году в результате налоговой проверки были оштрафованы компании «Билайн» - на 151,3 млн сомони и «Мегафон» - на 155 млн сомони. Обе компании также пытались оспорить претензии налоговиков в суде, но потерпели фиаско. «Мегафон» уже полностью выплатил штраф, «Билайн» - на 80%».

Большая часть иностранных инвестиций в стране приходится на Китай, Россию, Казахстан, США, Канаду и Великобританию. Большинство зарубежных компаний работают в сфере телекоммуникации, горнодобывающей промышленности или производства электроэнергии.

Но власти Таджикистана отвергают обвинение и заявляют, что разговоры о высокой налоговой нагрузке абсолютно беспочвенны, и, наоборот, в фискальной сфере проводятся постоянные реформы.

В 2012 году в Таджикистане был принят новый Налоговый кодекс, в соответствии с которым перечень налогов был сокращен с 21 до 11. Согласно требованиям нового кодекса, с 2015 года налог на производство уменьшен с 14 до 13%. С января 2017 года на 50% были снижены налоги и таможенные пошлины на все виды новых автомашин, ввозимых в страну. А новоиспеченные туристические фирмы первые пять лет могут вообще не платить налоги.