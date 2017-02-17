Узбекистан предложил создать в России мощности по утилизации автомобилей

- Правительство Узбекистана предлагает создать в России мощности по утилизации узбекских автомобилей взамен уплаты утилизационного сбора, взимаемого при их импорте, сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

"Узбекская сторона предложила отменить утилизационный сбор при импорте автомобилей в Россию, при условии создания за свой счет мощностей по их утилизации на российской территории", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, данная инициатива осуждалась накануне в Ташкенте в ходе очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Россией. "Стороны сейчас изучают это предложение, в частности, рассматриваются варианты площадок по размещению мощностей (по утилизации – ред.)", — отметил источник.

Ранее Узбекистан также просил российскую сторону рассмотреть возможность предоставления для узбекских дистрибьюторов отсрочки по уплате утилизационных сборов, осуществления оплаты после реализации автомобиля конечному покупателю или в течение 90 дней после таможенной очистки.

По оценке узбекской стороны, введенный утилизационный сбор на автомобили привел к подорожанию продукции узбекского автомобилестроения и значительно ухудшил условия ее доступа на российский рынок.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году в России объем продаж GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область), основного экспортера автомобилей из Узбекистана, снизился в 1,96 раза, до 10,385 тысяч единиц. С 2012 года, когда в РФ был введен утилизационный сбор, физический объем продаж GM Uzbekistan на российском рынке снизился почти в 8,5 раза. Проектная мощность GM Uzbekistan в настоящее время составляет 250 тысяч автомобилей в год.

Утилизационные сборы на новые и подержанные транспортные средства начали действовать в РФ с 1 сентября 2012 года. Введение сборов обусловлено вступлением России в ВТО и снижением импортных пошлин на транспортные средства до 25% с действовавших ранее 30%.