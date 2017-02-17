В Пакистане в результате взрыва в храме погибло более 70 человек, среди погибших 30 детей (видео)

CA-NEWS (CA) - В результате теракта в провинции Синд на юге Пакистана погибли более 70 человек, десятки ранены, сообщают источники в МВД страны.

В четверг вечером в городе Сехван-Шариф, провинция Синд, на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара прогремел взрыв. Теракт произошел, когда на территории комплекса находилось большое число последователей суфизма, которые совершали регулярный ритуал. По последним данным, погибли 72 человека, из них 30 детей, еще более 150 получили ранения.

Полиция установила, что террорист вошел в усыпальницу через так называемые «Золотые ворота».

Лал Шахбаз Каландар (известен также, как Сайед Мухаммад Усман Марванди) жил в середине XIII века. Он являлся последователем суфизма и считался мистиком. Ортодоксальный суннитский ислам резко осуждал его деятельность и обвинял в связях с неверными. В частности свое святилище Каландар построил на месте древнего святилища индуистского бога Шивы. По утверждениям современников, ряд ритуалов, проводимых Каландаром, носили отчетливо шиваитский характер.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф назвал теракт в городе Сехван-Шариф атакой на прогрессивное будущее страны, обещав принять все меры для ее защиты.

"Нападение на одного из нас — это нападение на нас всех. Нападение на мавзолей Лалы Шахбаза Каландара представляет атаку на прогрессивное, инклюзивное будущее Пакистана. Будущее, где каждый мужчина, каждая женщина и ребенок имеют право на жизнь, свободу и собственность в стремлении к счастью независимо от религии", — приводит словам премьера его партия Пакистанская мусульманская лига.

Он отметил, что последователи суфизма "предшествовали Пакистану" и сыграли важную роль в становлении государства. "Любое нападение на них — это прямая угроза Пакистану (отца-основателя страны Мухаммада Али) Джинны и будет рассматриваться как таковая", — заявил премьер.

Он обратил внимание, что сегодняшний теракт стал не первым за последние дни — крупный теракт произошел в Лахоре 13 февраля, когда погибли полтора десятка человек, почти 70 пострадали. Тогда ответственность на себя взяло подразделение радикального движения "Талибан" — "Джамаат-ур-Ахрар".

Об ответственности за теракт в Сехван-Шарифе заявила террористическая организация "Исламское государство".

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Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2239998.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Лал Шахбаз Каландар (известен также, как Сайед Мухаммад Усман Марванди) жил в середине XIII века. Он являлся последователем суфизма и считался мистиком. Ортодоксальный суннитский ислам резко осуждал его деятельность и обвинял в связях с неверными. В частности свое святилище Каландар построил на месте древнего святилища индуистского бога Шивы. По утверждениям современников, ряд ритуалов, проводимых Каландаром, носили отчетливо шиваитский характер. Лал Шахбаз Каландар (известен также, как Сайед Мухаммад Усман Марванди) жил в середине XIII века. Он являлся последователем суфизма и считался мистиком. Ортодоксальный суннитский ислам резко осуждал его деятельность и обвинял в связях с неверными. В частности свое святилище Каландар построил на месте древнего святилища индуистского бога Шивы. По утверждениям современников, ряд ритуалов, проводимых Каландаром, носили отчетливо шиваитский характер.