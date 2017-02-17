РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Астана надеется на конструктивность переговоров по Сирии - МИД РК
Предыстория: 9 группировок вооруженной сирийской оппозиции прибыли в Астану на переговорыПродолжение: Посланник ООН по Сирии не прибудет на переговоры в Астану
CA-NEWS (KZ) - Казахстан надеется, что проходящее в Астане заседание по урегулированию в Сирии станет конструктивным мероприятием, заявил заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов.

"Казахстан выражает искреннюю надежду на то, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным. Мы надеемся, что будет прогресс и будет реализован режим прекращения огня, внесем свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе перед проведением межсирийских переговоров в Женеве", — сказал Камалдинов, открывая пленарное заседание в четверг.

Он отметил, что Казахстан, как непостоянный член Совбеза ООН на период 2017-2018 годов, приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности, сообщает Sputnik-Казахстан.

"В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулирование вопросов по Сирии. Надеюсь, что наше мероприятие будет конструктивным, станет мощной структурой по обеспечению мира в Сирии и мы достигнем договора и соглашения. Мы привержены решить кризис в Сирии", — добавил замминистра.

В Астане проходит очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии.Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Арстанбек Абдылдабекович
директор Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×