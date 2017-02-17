Астана надеется на конструктивность переговоров по Сирии - МИД РК

- Казахстан надеется, что проходящее в Астане заседание по урегулированию в Сирии станет конструктивным мероприятием, заявил заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов.

"Казахстан выражает искреннюю надежду на то, что сегодняшнее мероприятие будет продуктивным. Мы надеемся, что будет прогресс и будет реализован режим прекращения огня, внесем свой вклад в стабилизацию ситуации в регионе перед проведением межсирийских переговоров в Женеве", — сказал Камалдинов, открывая пленарное заседание в четверг.

Он отметил, что Казахстан, как непостоянный член Совбеза ООН на период 2017-2018 годов, приложит все усилия для того, чтобы решить вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности, сообщает Sputnik-Казахстан.

"В этом отношении мы готовы внести свой вклад в урегулирование вопросов по Сирии. Надеюсь, что наше мероприятие будет конструктивным, станет мощной структурой по обеспечению мира в Сирии и мы достигнем договора и соглашения. Мы привержены решить кризис в Сирии", — добавил замминистра.

В Астане проходит очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии.Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса, помимо Женевы.