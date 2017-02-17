РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане с 1 марта запрещено торговать без терминала для расчета пластиковыми картами
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане согласно постановлению президента от 15 февраля текущего года, с 1 марта в сфере розничной торговли и оказания платных услуг нельзя осуществлять деятельность без обязательного оснащения расчетными терминалами, обеспечивающими прием платежей от населения посредством пластиковых карточек.

Для оснащения всех торговых точек терминалами, их регистрация будет производиться в ускоренном режиме – в срок, не превышающий 3-х дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательства, сообщает "Норма".

Также усилен контроль за ценообразованием в сфере торговли и оказания услуг. Так, факты искусственного завышения или снижения цен в зависимости от формы расчетов будут расцениваться как нарушения установленного порядка применения расчетных терминалов. Такие действия повлекут штраф в размере 30 минимальных размеров зарплат (1 МРЗП=$23 по рыночному курсу).

Государственному налоговому комитету поручено проводить постоянные проверки предпринимателей по вопросам искусственного завышения или снижения цен, применения ККМ и расчетных терминалов, выдачи талонов и чеков, а также своевременной и в полном объеме инкассации наличной выручки. Однако эта форма контроля не является налоговой проверкой и не требует специального разрешения.

Центробанку поручено пересмотреть механизм передачи расчетных терминалов в аренду.

Также будет разработан и утвержден комплекс мер по расширению используемых в международной практике современных механизмов краткосрочного потребительского кредитования населения с использованием пластиковых карточек.


print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Арстанбек Абдылдабекович
директор Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×