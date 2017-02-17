В Узбекистане с 1 марта запрещено торговать без терминала для расчета пластиковыми картами

- В Узбекистане согласно постановлению президента от 15 февраля текущего года, с 1 марта в сфере розничной торговли и оказания платных услуг нельзя осуществлять деятельность без обязательного оснащения расчетными терминалами, обеспечивающими прием платежей от населения посредством пластиковых карточек.

Для оснащения всех торговых точек терминалами, их регистрация будет производиться в ускоренном режиме – в срок, не превышающий 3-х дней со дня поступления заявки субъекта предпринимательства, сообщает "Норма".

Также усилен контроль за ценообразованием в сфере торговли и оказания услуг. Так, факты искусственного завышения или снижения цен в зависимости от формы расчетов будут расцениваться как нарушения установленного порядка применения расчетных терминалов. Такие действия повлекут штраф в размере 30 минимальных размеров зарплат (1 МРЗП=$23 по рыночному курсу).

Государственному налоговому комитету поручено проводить постоянные проверки предпринимателей по вопросам искусственного завышения или снижения цен, применения ККМ и расчетных терминалов, выдачи талонов и чеков, а также своевременной и в полном объеме инкассации наличной выручки. Однако эта форма контроля не является налоговой проверкой и не требует специального разрешения.

Центробанку поручено пересмотреть механизм передачи расчетных терминалов в аренду.

Также будет разработан и утвержден комплекс мер по расширению используемых в международной практике современных механизмов краткосрочного потребительского кредитования населения с использованием пластиковых карточек.