РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Теракты были осуществлены силами с территории Афганистана. Мы должны отвечать, - генерал армии Пакистана
CA-NEWS (CA) - синд в пакистанеАрмия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, Исламабад намерен принять ответные меры, заявил официальный представитель армии генерал-майор Асиф Гафур.

С таким заявлением он выступил после взрыва в городе Сехван-Шариф, провинция Синд (на карте провинция отмечена красным цветом - прим.ред.). Взрыв произошел на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в четверг вечером, когда его последователи совершали регулярный ритуал. По последним данным погибли более 70 человек, еще 150 пострадали. Группировка "Исламское государство" заявила об ответственности за теракт.

"Недавние теракты были осуществлены по указу враждебных сил из убежищ в Афганистане. Мы должны защищаться и отвечать", — написал Гафур в своем аккаунте в Twitter.

При этом он добавил, что начальник штаба армии Пакистана, генерал Камар Джавид Баджва призывает сограждан к спокойствию.

"Ваши силы безопасности не дадут враждебным силам преуспеть. Мы стоим за наш народ", — процитировал он Баджву.

Взрыв в Сехван-Шарифе стал вторым крупным терактом менее чем за неделю. В понедельник, 13 февраля, взрыв прогремел на митинге в Лахоре, тогда погибли полтора десятка человек, почти 70 пострадали. Ответственность за него взяло на себя подразделение радикального движения "Талибан" — "Джамаат-ур-Ахрар". Кроме того, в течение текущей недели в Пакистане произошла серия мелких терактов в разных городах.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Арстанбек Абдылдабекович
директор Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×