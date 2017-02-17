Теракты были осуществлены силами с территории Афганистана. Мы должны отвечать, - генерал армии Пакистана

Армия Пакистана считает, что последняя серия терактов в стране организована по указу "враждебных сил" с территории Афганистана, Исламабад намерен принять ответные меры, заявил официальный представитель армии генерал-майор Асиф Гафур.

С таким заявлением он выступил после взрыва в городе Сехван-Шариф, провинция Синд (на карте провинция отмечена красным цветом - прим.ред.). Взрыв произошел на территории комплекса мавзолея суфийского философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара в четверг вечером, когда его последователи совершали регулярный ритуал. По последним данным погибли более 70 человек, еще 150 пострадали. Группировка "Исламское государство" заявила об ответственности за теракт.

"Недавние теракты были осуществлены по указу враждебных сил из убежищ в Афганистане. Мы должны защищаться и отвечать", — написал Гафур в своем аккаунте в Twitter.

При этом он добавил, что начальник штаба армии Пакистана, генерал Камар Джавид Баджва призывает сограждан к спокойствию.

"Ваши силы безопасности не дадут враждебным силам преуспеть. Мы стоим за наш народ", — процитировал он Баджву.

Взрыв в Сехван-Шарифе стал вторым крупным терактом менее чем за неделю. В понедельник, 13 февраля, взрыв прогремел на митинге в Лахоре, тогда погибли полтора десятка человек, почти 70 пострадали. Ответственность за него взяло на себя подразделение радикального движения "Талибан" — "Джамаат-ур-Ахрар". Кроме того, в течение текущей недели в Пакистане произошла серия мелких терактов в разных городах.