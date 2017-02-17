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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия к лету погасит все долги СССР на сумму $125 млн

CA-NEWS (CA) - Россия завершает расчеты со странами, которым был должен Советский Союз. Об этом рассказал «Известиям» источник в российском правительстве.

По его словам, соглашение о погашении последнего долга на $125,2 млн готово и ожидает подписания. По его оценке, подписание может состояться в ближайшие месяцы, а само погашение будет осуществлено до лета. В Минфине РФ подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года.

На прошлой неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на $60,6 млн и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина (как и Македония, эта страна образовалась в результате разделения Югославии и получила право на истребование части долга бывшего СССР).

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали (дали предварительно одобрение — ред.)», — пояснил источник в правительстве. — Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт».

В пресс-службе Минфина РФ подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга.

В распоряжении правительства отмечается, что деньги будут выплачены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения. Полученные от России средства Босния разделит между тремя составляющими страну субъектами. $72,59 млн (58% общей суммы) получит Федерация Боснии и Герцеговины, (29%) — Республика Сербская, $3,755 млн (3%) — самоуправляемый округ Брчко. Оставшиеся $12,5 млн страна потратит на общегосударственные нужды.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений.

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