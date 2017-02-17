РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Власти Афганистана заявили, что не допустят переходов террористов на территорию Таджикистана
CA-NEWS (TJ) - Кабул не позволит террористическим группировкам перейти границу и совершить теракты на территории Таджикистана, заявил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани во встрече со своим таджикским коллегой Сироджиддином Асловым.

В беседе с журналистами в Душанбе глава внешнеполитического ведомства Афганистана заявил, что на встрече он подтвердил приверженность Кабула своим обязательствам по охране северных границ страны и предотвращении вылазок террористов на таджикскую территорию, сообщает служба новостей Центральной Азии.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов сообщил, что на встрече с афганским коллегой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Сообщается, что главы МИД двух стран подчеркнули необходимость скорейшей реализации совместных проектов в сфере экономики и энергетики, а также в обеспечении стабильности в Афганистане.

Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани накануне прибыл с визитом в Душанбе. По сообщению пресс-службы МИД Таджикистана, афганского министра примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Раббани встретится и с со спикерами обеих палат таджикского парламента.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Ибраев Арстанбек Абдылдабекович
директор Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог
Маматов Нурланбек Жороевич
инженер технического надзора отдела капитального строительства ЧуПВЭС
Саралаев Карыбек Аланбаевич
мэр г. Чолпон-Ата
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×