Я унаследовал от Обамы бардак, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что унаследовал от своего предшественника Барака Обамы бардак в стране.

"Как вы знаете, наша администрация унаследовала много проблем как в правительстве, так и в экономике, честно говоря, я унаследовал бардак (дословно "the mess" - прим.ред.)!", — сказал Трамп на своей первой официальной пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CNN.

Трамп подробно перечислил достижения своей администрации, выступил в защиту собственных советников, обвинил прессу в распространении «фальшивых новостей» и назвал лживыми сообщения о контактах сотрудников предвыборного штаба с российскими официальными лицами.

По словам Дональда Трампа, он получил «в наследство» от своего предшественника бардак и хаос в стране, но за считаные недели сумел добиться того, что крупные компании начали «возвращать заводы» в США из-за границы, создавая новые рабочие места. Кроме этого, как пишет "Голос Америки", президент отдал приказ Пентагону о разработке плана по уничтожению «Исламского государства», начал работу над реформой налогового законодательства, укрепил границы, ввел мораторий на прием на работу новых федеральных служащих, защитил правоохранительные органы. В ближайших планах Дональда Трампа – подготовка нового указа, ужесточающего правила въезда в США, пересмотр программы медицинского страхования Obamacare, утвержденной его предшественником и продолжение «работы по укомплектованию администрации».