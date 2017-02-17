В американском штате таможенники сожгли 20 кг конины и молоко яка из Монголии

CA-NEWS (MNG) - В американском штате Виргиния сотрудники таможенной службы конфисковали и уничтожили незаконно ввезенную из Монголии партию конины и молока яка, сообщает Associated Press

Контрабанда была обнаружена в грузе двух женщин, прибывших из Монголии в международный аэропорт имени Даллеса.

По данным издания, около 20 кг конины, более 5 кг которой составляли гениталии, а также три литра молока яка были спрятаны в упаковках для сока. Одна из женщин сказала гениталии предназдначались для лечебных целей.

Ввоз в США конского мяса из Монголии запрещен из-за низкого уровня ветеринарного надзора в этой стране и угрозы распространения ящура.

Сообщается, что вся конфискованная партия сожжена. Женщинам не предъявили уголовных обвинений.