На Сахалине задержаны мигранты из Центральной Азии, направлявшиеся в Сирию воевать на стороне ИГ

- Узбекистан, происшествия
- 10:11, 17 февраля 2017
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"Группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности "Исламского государства" была выявлена в 2016 году. Все они длительное время находились на территории РФ нелегально. Один из них на территории Сахалинской области привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество, а также разыскивался властями Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремисткой направленности и наемничество", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время четыре иностранца по решению суда отправлены на родину и переданы иностранным партнерам для проведения в отношении них дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию Российской Федерации по решению российских властей данным лицам запрещен.