На Сахалине задержаны мигранты из Центральной Азии, направлявшиеся в Сирию воевать на стороне ИГ

- Пограничники на Сахалине совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли попытку группы граждан из стран Центрально-Азиатского региона мигрировать в Сирию для участия в деятельности террористической организации "Исламское государство". Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"Группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности "Исламского государства" была выявлена в 2016 году. Все они длительное время находились на территории РФ нелегально. Один из них на территории Сахалинской области привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество, а также разыскивался властями Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремисткой направленности и наемничество", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время четыре иностранца по решению суда отправлены на родину и переданы иностранным партнерам для проведения в отношении них дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию Российской Федерации по решению российских властей данным лицам запрещен.