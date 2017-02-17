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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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На Сахалине задержаны мигранты из Центральной Азии, направлявшиеся в Сирию воевать на стороне ИГ
CA-NEWS (UZ) - Пограничники на Сахалине совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России пресекли попытку группы граждан из стран Центрально-Азиатского региона мигрировать в Сирию для участия в деятельности террористической организации "Исламское государство". Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ РФ по Сахалинской области.

"Группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности "Исламского государства" была выявлена в 2016 году. Все они длительное время находились на территории РФ нелегально. Один из них на территории Сахалинской области привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество, а также разыскивался властями Республики Узбекистан за совершение преступлений экстремисткой направленности и наемничество", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время четыре иностранца по решению суда отправлены на родину и переданы иностранным партнерам для проведения в отношении них дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию Российской Федерации по решению российских властей данным лицам запрещен.

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