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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан снизит добычу урана на 2,5 тыс тонн из-за падения цен на него
Предыстория: Казахстан сокращает добычу урана на 10%
CA-NEWS (KZ) -
Казахстан в 2017 году снизит добычу урана из-за падения мировых цен на него, сообщил в четверг министр энергетики Канат Бозумбаев.

"Из-за снижения мировых конъюнктурных цен на уран на 47 процентов в 2017 году прогнозируется снижение его добычи", — сказал Бозумбаев на коллегии своего ведомства. Как следует из раздаточных материалов коллегии, объем добычи урана в стране в прошлом году составил 24,6 тысячи тонн, в 2017 году его планируется добыть 22,1 тысячи тонн, сообщают казахстанские сми.
В январе этого года председатель правления АО "Казатомпром" Аскар Жумагалиев заявлял, что в связи с длительным восстановлением на урановом рынке планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год будет снижена приблизительно на 10%. Тогда предполагалось, что сокращение составит свыше двух тысяч тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года, что равняется 3% от общей мировой добычи урана.

Начиная с 2009 года, когда в стране было добыто 14 020 тонн урана и Казахстан стал мировым лидером добычи урана, республика неизменно наращивала его добычу (17 тысяч 803 тонны — в 2010 году, 19 тысяч 449 тонн — в 2011 году, 21 тысяча 240 тонн — в 2012-м, 22,5 тысячи тонн — в 2013-м, 22 тысячи 829 тонн — в 2014 году).

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