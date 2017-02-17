В Ашхабаде началась церемония инаугурации президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на президентских выборах в Туркменистане 12 февраля, началась в пятницу во Дворце Рухыет в Ашхабаде, сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов приветствует кандидатов, баллотировавшихся на пост главы государства. В состоявшихся президентских выборах в целом приняли участие 9 кандидатов, выдвинутых от политических партий и инициативных групп граждан.

В 9:00 по местному времени воины Почётного караула под звуки марша внесли в зал Государственный флаг Туркменистана, Штандарт президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран.

Для оглашения результатов президентских выборов слово было предоставлено председателю Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане Гулмыраду Мырадову. Руководитель Центризбиркома отметил, что избирательная кампания прошла в рамках Закона и в соответствии с общепризнанными правовыми нормами, на принципах всеобщего, равного и прямого избирательного права, тайного голосования и свободного волеизъявления граждан, альтернативности, открытости и гласности.

В ходе церемонии вступления в должность Бердымухамедов будет приведен к присяге, и ему будет вручено удостоверение главы государства, после чего он официально станет президентом Туркменистана на следующие семь лет.

Избранный глава государства подходит к трибуне и, положив правую руку на Конституцию Туркменистана, приносит присягу на верность Родине и народу страны.

Затем главы Центризбиркома и парламента совместно с почетными старейшинами, представляющими пять велаятов (областей) Туркменистана и город Ашхабад, вручают главе государства удостоверение президента Туркменистана и отличительный знак.

В знак благословения в светлый путь и на добрые дела перед президентом Туркменистана расстилается белая кошма (войлочный ковер), ему преподносят туркменский сачак (хлебная скатерть), колчан со стрелами и священный Коран. Эта церемония не проводится в случае повторного избрания лица президентом Туркменистана. Также, в случае повторного избрания главе государства не вручается отличительный знак президента.

В ходе церемонии глава государства выступает с кратким обращением к гражданам Туркменистана, принимает отставку кабинета министров, и выходит на площадь, где принимает парад почетного караула.

Напомним, за Бердымухамедова проголосовали 97,69% избирателей.