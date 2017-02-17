Кемеровская полиция помогла нелегальному мигранту из Узбекистана найти маму после 18- летней разлуки

- Полицейские Кемеровской области помогли нелегальному мигранту из Узбекистана найти маму, о которой он не слышал 18 лет.

Во время рейда по пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства полицейские обнаружили 41-летнего уроженца Узбекистана, сообщила пресс-служба МВД России 15 февраля. У него не было паспорта и документов, разрешающих находиться и работать в России.

Оказалось, что мигрант проживает в РФ с 1993 года, когда еще с паспортом СССР он приехал в Самарскую область на заработки. Позже за совершение преступления он оказался в тюрьме, потом попал в центр реабилитации страдающих от алкогольной и наркотической зависимости.

Полицейские узнали, что уроженец Узбекистана потерял связь с родными и ничего о них не слышал 18 лет. Сотрудники правоохранительных органов нашли его мать – 70-летняя женщина переехала из Ферганы в Россию и живет в Марий Эл. Полицейские связались с ней и сообщили о ее старшем сыне. "Обрадованная женщина выслала необходимые для оформления удостоверения личности документы. Благодаря этому мужчина смог приобрести билет и встретиться со своими близкими", – заключила пресс-служба.