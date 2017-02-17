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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдет узбекско-шведский бизнес-форум
CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте, 22 февраля пройдет Узбекско-Шведский бизнес-форум и кооперационная биржа с участием крупных шведских компаний, сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

ТПП Узбекистана совместно с Шведским торговым и инвестиционным советом «Business Sweden» организовывается визит шведских деловых кругов во главе с ЧПП Швеции в Республике Узбекистан с резиденцией в г.Стокгольме И.Терсман в Узбекистан.

Целью проведения мероприятия является содействие налаживанию торговых связей между узбекскими и шведскими компаниями, презентация опыта шведских компаний по ведению бизнеса в Узбекистане, проработка вопросов создания новых совместных предприятий и реализация новых инвестиционных проектов.

В состав делегации вошли представители крупных шведских компаний, занятых в сфере горнодобывающей, энергетической, телекоммуникационной отрасли, а также в сфере развития транспорта и инфраструктуры.

Мероприятие будет проходить в формате выступлений от узбекской и шведской сторон, а также индивидуальных двусторонних переговоров между узбекскими и шведскими компаниями, отметили в ТПП.

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