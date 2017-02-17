Внешнеторговый оборот Таджикистана снизился на $51,6 млн

- Внешнеторговый оборот Таджикистана в январе 2017 года составил порядка $252,3 млн.. По статистическим данным, этот показатель на 17% или $51,6 млн. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает Авеста.

По данным источника, снижению объема внешнеторгового оборота способствовало сокращение республикой импорта глинозема, муки, пшеницы, нефтепродуктов, машин и оборудования, древесины и изделий из нее и прочее.

В целом, объем импорта по сравнению с январем прошлого года упал почти на 23%, составив всего $185 млн.

Объем экспорта товаров в январе этого года составил $76 млн., что на 5% или на $3,2 млн. больше января прошлого года.

Таким образом, торговый баланс республики сложился отрицательный и составил $117 млн.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в январе этого года являлись Россия более -$67 млн., Казахстан свыше- $61 млн., и Китай около -$40 млн.