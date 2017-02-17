Как ведущие американские газеты The New York Times, Financial Times, The Wall Street Journal привлекают читателей и рекламодателей к электронным версиям своих изданий

CA-NEWS (CA) - Ведущие американские газеты имеют большую надежду в 2017 году пытаться привлечь внимание как можно большего числа читателей и рекламодателей к электронным версиям своих изданий, сообщает Reuters.

The New York Times, Financial Times, The Wall Street Journal и Gannett Co продолжают наращивать свою онлайн-аудиторию, объем которой увеличился за время президентских выборов 2016 года, позиционируя себя как издания, предлагающие беспристрастный взгляд на события.

Вопрос, однако, заключается в том, захотят ли рекламодатели вкладывать деньги в рекламу на страницах газет, некоторые из которых обвиняются в политической предвзятости. Исследование, проведенное фирмой Edelman с участием 33 тыс. человек из 28 стран, показывает, что доверие к СМИ в настоящее время находится на историческом минимуме - всего 35%.

У руководителей и инвесторов в газеты пока еще есть повод для оптимизма. The New York Times, которую Трамп раскритиковал на своей странице в Twitter как "провальную", рекордно увеличила число подписчиков на онлайн-версию издания в последнем квартале - на 276 тыс. человек - и прогнозирует рост выручки от цифровой рекламы на 10-15% в текущем квартале. Американская медиакомпания, владеющая одноименной газетой, сообщила, что рассчитывает привлечь еще 200 тыс. онлайн-подписчиков на свои новостные продукты в первом квартале.

Количество подписчиков электронной версии The Wall Street Journal выросло на 113 тыс. в последнем квартале, или почти 12%. Компания сообщила, что январские показатели оказались еще выше, отказавшись назвать конкретные цифры.

Financial Times увеличила число онлайн-подписчиков на 6% в четвертом квартале до 646 тыс., тогда как число подписчиков на онлайн-версию USA Today Network, которая принадлежит американской компании Gannett и охватывает 109 газет по всей стране, выросло за четвертый квартал на 26% до 182.000.

Наряду с распространением «дезинформационных» веб-сайтов, которые публикуют ложные новости в пропагандистских целях, традиционным СМИ приходится сталкиваться с враждебностью со стороны Трампа, который неоднократно обвинял их в предоставлении ложной информации. Советник Трампа Стивен Бэннон сказал в интервью The New York Times в январе, что «СМИ - это оппозиционная партия», а не Демократическая партия.

Чтобы завоевать доверие рекламодателей и читателей, The Wall Street Journal во время выборов разместила в электронной и печатной версиях издания рекламу, которая изображала автомат для игры в пинбол с надписью «Никакого наклона. Освещение кампании на должном уровне».

The New York Times, которая сосредоточена на увеличении выручки от подписчиков, в январе запустила рекламную кампанию под названием «Правда», которая состояла из онлайн-объявлений, призывающих читателей подписаться на издание, потому что «Правде нужна твоя поддержка».

Financial Times начала кампанию «Факты. Истины», продвигая свое освещение выборов, а теперь и деятельности администрации Трампа.

Разногласия, вызванные предвыборной кампанией, заставляют некоторые бренды отказываться от размещения рекламы в газетах, которые воспринимаются как политически предвзятые, отмечает Натали Праут, стратег базирующегося в Лос-Анджелесе брендингового агентства Phenomenon.

Бренды также обеспокоены появлением своей рекламы на страницах изданий, которые обвиняются в распространении «ложных новостей», поэтому они проявляют большую осторожность при использовании программируемой рекламы, когда через третью сторону автоматически покупается место для цифровой рекламы.

Несмотря на рост числа подписчиков в последнее время, газеты по-прежнему сталкиваются со значительными трудностями, сказал газетный аналитик Кен Доктор, добавив, что печатная реклама сейчас находится «в состоянии свободного падения».