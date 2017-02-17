Делегация Дамаска обвинила Турцию, повстанцев в попытке сорвать переговоры в Астане

- Глава делегации сирийского правительства на мирных переговорах в Астане обвинил представителей Турции и сирийских повстанцев, которые прибыли в четверг, на день позже запланированного, в попытке сорвать переговоры, отказавшись одобрить коммюнике.

Башар аль-Джафари сказал, что повстанцы и поддерживающая их Турция "очевидно, были намерены сорвать переговоры в Астане", а Анкара должна вывести свои войска из Сирии и закрыть границу для боевиков-джихадистов, если хочет быть настоящим гарантом перемирия, согласованного при посредничестве России и Турции в конце прошлого года.

"Итогового коммюнике не было выработано из-за того, что Турция выступила против проекта заявления", - сказал он.

По словам аль-Джафари, приезд менее представительной делегации Турции и повстанцев в последний день переговоров в столице Казахстана также сигнализировал об их несерьезном отношении к процессу, пишет Reuters.

"Делегация была недостаточно представительной, что не соответствует претензиям Турции на роль гаранта... и роль Анкары вызывает много вопросов", - сказал он.

Аль-Джафари добавил, что Турция должна предпринять решительные шаги для того, чтобы предотвратить въезд в Сирию джихадистов из других стран и перестать нарушать сирийский суверенитет, выведя свои войска для того, чтобы перемирие осталось в силе.

Прекращение огня неоднократно нарушалось, в чем стороны конфликта винят друг друга, в то время как борьба с ультраджихадистскими группировками, такими как "Исламское государство", и другими вооруженными формированиями, на которые перемирие не распространяется, продолжается.

Переговоры в Астане проходят при посредничестве России, поддерживающей в сирийском конфликте президента Башара Асада, и Турции, занявшей сторону повстанцев.