В Сети набирают популярность фото «влюбленной» в премьера Канады дочери президента США Иванки Трамп

CA-NEWS (CA) - Пользователи социальных медиа неистовство обсуждают новые фотографии дочери президента США Иванки Трамп, на которых она «влюбленными» глазами смотрит на премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ходе круглого стола в Вашингтоне, сообщает британское издание The Daily Mail.

Фотографии вызвали шквал мемов в соцсетях Instagram и Twitter.

Пользователи также выяснили, что перед Джастином Трюдо не может «устоять» ни одна медийная персона: в Сети обнаружились фотографий, на которых «влюбленно» на канадца смотрят герцогиня Кейт Миддлтон, Барак Обама, актриса Эмма Уотсон и сам президент США Дональд Трамп.

Напомним, что 35-летняя Иванка Трамп замужем за миллионером Джаредом Кушнером. У супругов есть трое детей: дочь и двое сыновей.