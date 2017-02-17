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  17 февраля 2017
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Представитель Сирии: Все, кто нарушит астанинский договор, будут считаться террористической мишенью
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CA-NEWS (KZ) - Член сирийской делегации попросил отделить подписавших астанинский договор от "террористов", заявив, что все, кто нарушит резолюции "Астаны-1" и "Астаны-2", будут считаться террористической мишенью, передает Tengrinews.kz.

"Мы прибыли сюда, в Астану, для закрепления режима прекращения боевых действий, чтобы отделить вооруженные группировки, которые подписали это соглашение о закреплении режима прекращения огня, от группировок, которые отказались подписывать это соглашение. То есть разделить тех, кто верит в политическое решение, и террористов", - сообщил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари.

По его словам, Женевская конференция должна принять во внимание все результаты и резолюции "Астаны-1" и "Астаны-2" с тем, чтобы они стали основой работы предстоящей встречи. "Мы не можем каждую встречу начинать с нуля и забывать все те шаги, которые мы осуществили на протяжении предыдущих встреч", - отметил он.

Джафари заявил, что Сирия обязывается принимать все меры для прекращения режима огня с целью прекратить кровопролитие, но страна также имеет право наложить вето на любое нарушение этих мер со стороны террористических вооруженных группировок.

"Каждый, кто нарушает эти меры, будет считаться законной террористической мишенью, с которой будет осуществлять борьбу сирийско-арабская армия, ее союзники и друзья. Моя страна Сирия будет продолжать усилия для освобождения каждой пяди нашей земли от господства террористических группировок, как ДАИШ и Фронт аль-Носра (запрещены в Казахстане - прим. автора), и всех, которые относятся к этим группировкам, а также тех, которые не соблюдают режим прекращения боевых действий", - сказал Джафари в ходе пресс-конференции по итогам межсирийских переговоров в Астане.

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