РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане создан Гарантийный фонд в поддержку малого бизнеса

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства в форме акционерного общества. Соответствующее постановление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева подписано 10 февраля, сообщили в пресс-службе посольства РУз в Кыргызстане.

Гарантийный фонд создан в целях дальнейшего улучшения бизнес климата и ускорения развития предпринимательства.
В настоящее время одним из основных препятствий при получении банковского кредита субъектами малого предпринимательства является недостаток залогового обеспечения, что служит наиболее частой причиной отказа в предоставлении кредита.
Решению этой проблемы будет способствовать Гарантийный фонд, призванный предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом. Он будет предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом до 50% от суммы кредита, но не более на $100 тыс.

Фонд также оказывает консультационную помощь субъектам малого предпринимательства по условиям выделения банковских кредитов, а также содействует им в создании высокотехнологичных и инновационных производств.

Одним из главных учредителей фонда является Госкомконкуренции, а также Ассоциация Банков Узбекистана, Торгово-промышленная палата и ряд крупных банков и страховых компаний.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×