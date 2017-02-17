В Узбекистане создан Гарантийный фонд в поддержку малого бизнеса

- Узбекистан, экономика
- 11:13, 17 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства в форме акционерного общества. Соответствующее постановление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева подписано 10 февраля, сообщили в пресс-службе посольства РУз в Кыргызстане.
Гарантийный фонд создан в целях дальнейшего улучшения бизнес климата и ускорения развития предпринимательства.
В настоящее время одним из основных препятствий при получении банковского кредита субъектами малого предпринимательства является недостаток залогового обеспечения, что служит наиболее частой причиной отказа в предоставлении кредита.
Решению этой проблемы будет способствовать Гарантийный фонд, призванный предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом. Он будет предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом до 50% от суммы кредита, но не более на $100 тыс.
Фонд также оказывает консультационную помощь субъектам малого предпринимательства по условиям выделения банковских кредитов, а также содействует им в создании высокотехнологичных и инновационных производств.
Одним из главных учредителей фонда является Госкомконкуренции, а также Ассоциация Банков Узбекистана, Торгово-промышленная палата и ряд крупных банков и страховых компаний.
|кто есть кто
|Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
|Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
|Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ