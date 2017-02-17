В Узбекистане создан Гарантийный фонд в поддержку малого бизнеса

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане создан Гарантийный фонд развития малого предпринимательства в форме акционерного общества. Соответствующее постановление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева подписано 10 февраля, сообщили в пресс-службе посольства РУз в Кыргызстане.

Гарантийный фонд создан в целях дальнейшего улучшения бизнес климата и ускорения развития предпринимательства.

В настоящее время одним из основных препятствий при получении банковского кредита субъектами малого предпринимательства является недостаток залогового обеспечения, что служит наиболее частой причиной отказа в предоставлении кредита.

Решению этой проблемы будет способствовать Гарантийный фонд, призванный предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом. Он будет предоставлять обеспечение банкам по кредитам, выделяемым субъектам малого предпринимательства, в части, не покрытой залогом до 50% от суммы кредита, но не более на $100 тыс.

Фонд также оказывает консультационную помощь субъектам малого предпринимательства по условиям выделения банковских кредитов, а также содействует им в создании высокотехнологичных и инновационных производств.

Одним из главных учредителей фонда является Госкомконкуренции, а также Ассоциация Банков Узбекистана, Торгово-промышленная палата и ряд крупных банков и страховых компаний.