Бывшего телохранителя первого президента Туркменистана Ниязова посадили за контрабанду табака и алкоголя

CA-NEWS (TM) - Приговор бывшему начальнику охраны экс-президента Туркменистана Сапармурата Ниязова - Акмураду Реджепову, вынесенный в 2007 году был связан с обвинениями в экономических преступлениях. Об этом пишет издание «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на свои источники. В редакция издания также имеет в распоряжении копию приговора, переведённую на русский язык.

Генерал Реджепов был обвинен в создании преступной группы, которая на протяжении 12 лет реализовывала табачные изделия, а также в получении взяток в особо крупных размерах, монополистической деятельности, мошенничестве, вымогательстве и уклонении от уплаты пошлин и налогов. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались и его «подельники» – сын Нурмурад, являвшийся на тот момент советником посла Туркменистана в Великобритании и ОАЭ, а также бизнесмен Мурад Агаев.

«Отец и сын Реджеповы, используя свое особое положение, установили полный контроль над ввозом в Туркменистан табачной продукции. В частности, они, пригрозив Агаеву большими проблемами в занятии бизнесом, вынудили его регулярно выплачивать им взятки за возможность беспрепятственно работать и не платить таможенные пошлины. Впоследствии Агаев, опираясь на связи с генералом Реджеповым, угрозами заставил своих конкурентов в табачном бизнесе вести дела только с его поставщиками и реализаторами», - говорится в сообщении.

«Агаев и Реджепов, заранее договорившись, под угрозами расправы, запретили предпринимателям торговать табачной продукцией и отстранили конкурентов, дабы установить единый ценовой закон. Повторными незаконными действиями они установили монополию на торговлю табачной продукцией», — говорится в материалах дела.

По данным издания, за все эти услуги отец и сын Реджеповы регулярно получали подарки в виде дорогих автомобилей и золотых часов, а также деньги, которые успешно вкладывали в банковские счета Турции и ОАЭ.

Основные фигуранты этого дела получили от 13 до 17 лет лишения свободы.

Одним из первых в этом переделе пострадал бывший начальник службы безопасности уже нынешнего президента Гуйчгельды Ходжабердыев, который контролировал табачный бизнес через своего родственника-нохура, а также при содействии некоторых крупных предпринимателей. Аресты последних производились по наводке бизнесмена Максата Атаева, также занимавшегося табачным бизнесом.

По информации источника издания в судебных органах Туркменистана, уголовного наказания удалось избежать лишь Атаеву, «слившему» компромат на своих коллег и конкурентов по прошлому табачному бизнесу.

Бердымухамедов пришел к власти после смерти первого президента независимого Туркменистана 21 декабря 2006 года. Он тогда занимал пост министра здравоохранения и вице-премьера и был назначен временно исполняющим обязанности руководителя страны, а спустя полтора месяца, 11 февраля 2007 года был избран президентом. 12 февраля 2017 года Бердымухамедов был в третий раз переизбран на этот пост.