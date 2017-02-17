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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Выборы в Сенат пройдут летом 2017 года - ЦИК РК
CA-NEWS (KZ) - Летом пройдут очередные выборы в Сенат Казахстана. Об этом рассказали в ЦИК РК, передает Tengrinews.kz.

"Летом, не позднее 30 июня, должны состояться очередные выборы депутатов Сената, которые будут назначены не позднее 30 апреля согласно закону РК "О выборах". В этих выборах основная нагрузка ляжет на избирательные комиссии областей и городов Астаны и Алматы. Заранее необходимо начать подготовку", - сообщил на открытом заседании заместитель председателя ЦИК РК Владимир Фоос.

По его словам, всего будет выбрано 16 депутатов, по одному от каждой области и городов Астаны и Алматы.

Кроме того, в последнее воскресенье марта и октября, согласно Закону, состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Фоос отметил, что уже идет весенняя кампания по выборам. Согласно поступившим сообщениям, выборы будут проходить в 58 избирательных округах, среди них 13 в областные, 9 в городские и 36 в районные маслихаты.

"Необходимо помнить, что в начале августа должны начаться выборы акимов городов районного значения и сельских округов поселков и сел республики", - добавил заместитель главы ЦИК.

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