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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане упразднили Министерство по делам культуры и спорта
CA-NEWS (UZ) - Указом президента от 15 февраля Министерство по делам культуры и спорта реорганизовано в два самостоятельных ведомства: Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту. Текст нормативного акта распространили официальным СМИ.

Согласно документу, при Минкультуре созданы Государственное учреждение «Узбекконцерт» (на базе эстрадного объединения «Узбекнаво» и объединения национального танца «Узбекракс»), передает "Норма".

Также создан внебюджетный Фонд развития культуры и искусства. Источниками формирования его доходов станут отчисления от госпошлины, уплачиваемой за получение лицензии на право осуществления концертно-зрелищной деятельности.

Кроме того, министерству переданы функции и имущество ликвидируемых организаций: творческо-производственного объединения «Узбектеатр», специального фонда «Артмадад» и фонда «Узбекмузей».

В свою очередь, в ведение Госкомспорта перешли исполнительный аппарат Фонда развития детского спорта Узбекистана, спортивные школы и школы-интернаты спортивного направления, Центр переподготовки и повышения квалификации работников детско-юношеских спортивных школ.

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