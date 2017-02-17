В Узбекистане упразднили Министерство по делам культуры и спорта

- Узбекистан, общество
- 11:48, 17 февраля 2017
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- Обновлено: 12:09, 17 февраля 2017
Согласно документу, при Минкультуре созданы Государственное учреждение «Узбекконцерт» (на базе эстрадного объединения «Узбекнаво» и объединения национального танца «Узбекракс»), передает "Норма".
Также создан внебюджетный Фонд развития культуры и искусства. Источниками формирования его доходов станут отчисления от госпошлины, уплачиваемой за получение лицензии на право осуществления концертно-зрелищной деятельности.
Кроме того, министерству переданы функции и имущество ликвидируемых организаций: творческо-производственного объединения «Узбектеатр», специального фонда «Артмадад» и фонда «Узбекмузей».
В свою очередь, в ведение Госкомспорта перешли исполнительный аппарат Фонда развития детского спорта Узбекистана, спортивные школы и школы-интернаты спортивного направления, Центр переподготовки и повышения квалификации работников детско-юношеских спортивных школ.
|кто есть кто
|Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
|Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
|Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ