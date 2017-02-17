В Туркменистане все еще недоступны соцсети и мессенджеры

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане все еще недоступны соцсети «Вконтакте», Facebook, Twitter, Youtube, а также мессенджеры Whatsapp, Wechat, Telegram и многие другие. Как сообщает издание «Хроника Трукменистана», все они были заблокированы несколько месяцев назад.

По данным издания, сейчас в соцсети можно попасть только используя VPN. Однако, многие пользователи жалуются, что эти приложения много «съедают» из и без того весьма недешевого интернет трафика.

Издание предполагает, что блокировка соцсетей стала следствием приказа президента Туркменистана о борьбе с «недостоверной информацией» в интернете.