В Туркменистане все еще недоступны соцсети и мессенджеры
- Туркменистан, общество
- 12:07, 17 февраля 2017
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CA-NEWS (TM) - В Туркменистане все еще недоступны соцсети «Вконтакте», Facebook, Twitter, Youtube, а также мессенджеры Whatsapp, Wechat, Telegram и многие другие. Как сообщает издание «Хроника Трукменистана», все они были заблокированы несколько месяцев назад.
По данным издания, сейчас в соцсети можно попасть только используя VPN. Однако, многие пользователи жалуются, что эти приложения много «съедают» из и без того весьма недешевого интернет трафика.
Издание предполагает, что блокировка соцсетей стала следствием приказа президента Туркменистана о борьбе с «недостоверной информацией» в интернете.
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