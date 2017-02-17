В Узбекистане осудили судью, вымогавшего 10 тысяч долларов

- Узбекистан, происшествия
- 12:10, 17 февраля 2017
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Ранее оперативники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали с поличным председателя Шайхантохурского районного суда города Ташкента по уголовным делам Мурода Алимухамедова в его служебном кабинете при получении взятки в $10 тысяч за содействие в смягчении наказания осужденного за грабеж, сообщил Sputnik, ссылаясь на представителя силового ведомства.
"Вымогатель воспользовался тем, что родственники осужденного не разбирались в тонкостях законодательства. С учетом особенностей дела и молодости осужденного, а также того, что из этой семьи осуждены два человека, парень попадал под действие смягчающих обстоятельств и мог быть освобождён от наказания по амнистии. Но Алимухамедов обманул его родственников, сказав, что полученные деньги передаст судье Ташкентского городского суда, рассматривающему это уголовное дело в кассационном порядке", — рассказал представитель силового ведомства.
На основании материалов, собранных СНБ, Генеральная прокуратура возбудила в отношении Алимухамедова уголовное дело по статье 210 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Узбекистана.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что это был не первый случай, когда судья превышал свои служебные полномочия. Он незаконно присваивал денежные средства, выплаченные подсудимыми в качестве назначенных судом штрафов.
Пострадавший от незаконных действий Алимухамедова, осужденный за грабеж молодой человек, вышел на свободу по акту амнистии.
|кто есть кто
|Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
|Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
|Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ