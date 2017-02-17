РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Узбекистане осудили судью, вымогавшего 10 тысяч долларов
CA-NEWS (UZ) - Cамаркандский областной суд по уголовным делам вынес решение по делу бывшего председателя Шайхантохурского районного суда Мурода Алимухамедова, приговорив его к девяти годам лишения свободы.

Ранее оперативники Службы национальной безопасности Узбекистана задержали с поличным председателя Шайхантохурского районного суда города Ташкента по уголовным делам Мурода Алимухамедова в его служебном кабинете при получении взятки в $10 тысяч за содействие в смягчении наказания осужденного за грабеж, сообщил Sputnik, ссылаясь на представителя силового ведомства.

"Вымогатель воспользовался тем, что родственники осужденного не разбирались в тонкостях законодательства. С учетом особенностей дела и молодости осужденного, а также того, что из этой семьи осуждены два человека, парень попадал под действие смягчающих обстоятельств и мог быть освобождён от наказания по амнистии. Но Алимухамедов обманул его родственников, сказав, что полученные деньги передаст судье Ташкентского городского суда, рассматривающему это уголовное дело в кассационном порядке", — рассказал представитель силового ведомства.

На основании материалов, собранных СНБ, Генеральная прокуратура возбудила в отношении Алимухамедова уголовное дело по статье 210 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Узбекистана.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что это был не первый случай, когда судья превышал свои служебные полномочия. Он незаконно присваивал денежные средства, выплаченные подсудимыми в качестве назначенных судом штрафов.

Пострадавший от незаконных действий Алимухамедова, осужденный за грабеж молодой человек, вышел на свободу по акту амнистии.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×