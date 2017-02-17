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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдёт форум инвесторов золотодобывающей отрасли «Золото Монголии-2017»

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе состоится форум инвесторов золотодобывающей отрасли «Золото Монголии-2017», сообщает Монцамэ.

На нём Горнорудная биржа Монголии ознакомит инвесторов с инвестиционными проектами по золотодобыче, с решениями вопросов, касающихся финансирования золотодобывающей отрасли и формирования сотрудничества в сфере применения золота и в геологоразведочных проектах.

Участники форума рассмотрят ряд вопросов, связанных с внедрением современной прогрессивной техники и технологий, расширением сотрудничества в сфере бизнеса, взаимобменом международного опыта, и выведением на новый уровень поисковых и разведочных работ на золото.

Ранее сообщалось, что в Монголии будет реализована программа «Золото-2», нацеленная на восстановление экономики.

Как отмечает правительство, в результате её осуществления объём добычи золота стабильно увеличится до 2-3 тонн ежегодно, и уже к 2020 году он достигнет 25 тонн. Ожидается, что в госбюджете страны будет сконцентрировано от 33 до 59 млрд. тугриков ежегодно от платежей при пользовании природными ресурсами, и в результате геологоразведочных работ появится возможность увеличить готовые золотые запасы Монголии от 100 до 150 тонн.

В период 1992-2000 гг. в Монголии были реализованы программы «Золото» и «Золото-2000».

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