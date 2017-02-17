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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии приняло решение о доставке сена и кормов в районы, где затруднена зимовка

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии на своём заседании 15 февраля решило предоставить 5 тыс. тонн сена бесплатно и 5218 тонн кормов по сниженной на 50% цене некоторым аймакам, где затруднена зимовка скота, сообщает Монцамэ.

Также решено доставить скотоводам, кочующим в поисках более благоприятных пастбищ, теплую одежду, электрогенераторы и другие товары и материалы первой необходимости.

Кабмин страны разрешил министру финансов Баттогтох Чойжилсурэну выделить из резервов правительства средства, необходимые для финансирования данных работ. На сегодняшний день, 70% от общей территории нашей страны покрыты снегом и зимовка скота затруднена в 137 сомонах 15 аймаков.

Справка: Дзуд или зуд (монг. зуд), также бескормица — монгольское стихийное бедствие, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота.

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