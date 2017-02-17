В Узбекистане утвердили фиксированные цены на импортные лекарства

- Узбекистан, общество
- 12:27, 17 февраля 2017
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В общей сложности перечень социально значимых лекарств и изделий, реализуемых по фиксированным ценам, включает 116 наименований отечественных препаратов и изделий (98 наименований лекарства и 18 — медицинский изделий) и 227 — импортируемых (201 наименование лекарств и 26 — медицинских изделий), передает uz24.uz.
Напомним, что 31 октября Шавкат Мирзиёев принял постановление, согласно которому с 1 января 2017 года цены определяются ежеквартально специально созданной Республиканской комиссией по контролю за обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Документ принял в целях дальнейшего улучшения обеспечения населения и медицинских учреждений востребованными и доступными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
|кто есть кто
|Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
|Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
|Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ