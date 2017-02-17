Казахстан сократил поставки серебра на внешние рынки

- Казахстан в 2016 году сократил поставки серебра на внешние рынки на 9%, однако заработал на экспорте этого металла на 21,2% больше. Такие данные приводит аналитическая группа energyprom.kz.

За январь-декабрь 2016 экспорт необработанного или полуобработанного серебра, а также серебра в виде порошка достиг 1,17 тыс. тонн и 584,6 млн долларов США. Поставки Казахстана на внешние рынки в натуральном выражении сократились на 8,8%, однако в денежном выражении выросли на 21,2%.

Основная страна-импортер казахстанского серебра — Великобритания. Также в 2016 году начались поставки в Италию (впрочем, это всего 0,002% от экспорта). В 2015 году серебро также экспортировалось в Гонконг.

От всего объема экспорта в деньгах серебро составило в 2016 году 1,6% против 1% в 2015.

Как отмечают аналитики, рост экспортных объемов в натуральном выражении наблюдался в 2014—2015 годы и достиг максимума в 2015 (1,28 тыс. тонн, +23,8% за год).

Однако в стоимостном выражении картина была иной: в 2014 наблюдался спад (-28% год-к-году), а в 2015 — незначительный прирост всего на 4,1% за год. В 2016 же прирост в деньгах — самый значительный за последние годы , за исключение 2012, когда наблюдался самый значительный рост в денежном выражении.

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Крупные производители серебра в Казахстане — такие компании, как, например, KAZ Mineralsсеребро — попутная продукция, как и золото, основной продукт — медь), Казцинксеребро — также попутный продукт, основной — цинк, также выпускает медь и свинец) и российская компания Polymetal International plcпомимо серебра, также производит золото и медь).