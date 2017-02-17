Турецкая полиция проводит облавы на русскоязычных мусульман в Стамбуле, - Reuters

CA-NEWS (CA) - Турецкая полиция провела обыски в домах русскоязычных мигрантов-мусульман в Стамбуле, одни были задержаны, другие были депортированы, сообщили Reuters свидетели. Как минимум некоторые из них с сочувствием относились к радикальным исламистским движениям, отмечает агентство.

Турецкая полиция обратила пристальное внимание на сообщества русскоязычных мигрантов-мусульман, проживающих в Турции, после серии террористических актов, ответственность за которые взяла террористическая группировка «Исламское государство».

По данным издания, активность сил безопасности указывает на то, что Россия и Турция обмениваются разведывательной информацией. Кроме того, задержания и высылки русскоязычных иммигрантов-мусульман свидетельствуют об изменениях в исторически сложившейся практике приема Турцией беженцев-мусульман с Северного Кавказа, которые воевали против правительственных войск России

Турецкий источник в сфере безопасности рассказал Reuters, что число указанных операций увеличилось после недавних нападений и что рейды в районах, где живут иностранцы показали, что боевики жили, прячась среди этих общин.

В недавних терактах «Исламского государства» в Турции были обвинены русскоязычные нападавшие. После нападения на аэропорт в Стамбуле в июне прошлого года, полиция задержала двух подозреваемых из Северного Кавказа. Также был задержан уроженец Узбекистана, который напал с ружьем на ночной клуб в Стамбуле.

«Наша деятельность не ограничивается конкретными частями Стамбула, она идет по всему городу. Речь идет об иностранцах без необходимых документов, паспортов или удостоверений личности. Мы боремся с преступностью, где бы она ни была», - сказал Reuters официальный представитель турецкой полиции.

Сотрудник службы безопасности России заявил, что Москва делилась списками подозрительных исламистов с Анкарой в течение двух или трех лет, но Турция только начала использовать эту информацию в свете недавних нападений.

Министерство иностранных дел России и Федеральная служба безопасности не ответили на вопросы Reuters об обмене разведывательной информацией с Турцией. Турецкий источник в разведке сказал, что они стали больше сотрудничать с Россией, но отказался дать более подробную информацию.