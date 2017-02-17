Волна похолодания накроет Казахстан в ближайшие дни
CA-NEWS (KZ) - Грядущие выходные принесут казахстанцам обильные снегопады и понижение температуры, передает Tengrinews.kz.
Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошел снег, на юге - дожди, местами сильные.
"Над западными областями располагается еще один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер до 15-20 метров в секунду и понижение температуры. В предгорных и горных районах юга и юго-востока республики в выходные дни, с прохождением холодных фронтов, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, туман и гололед", - прогнозируют синоптики.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
|кто есть кто
|Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
|Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
|Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ