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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Волна похолодания накроет Казахстан в ближайшие дни
CA-NEWS (KZ) - Грядущие выходные принесут казахстанцам обильные снегопады и понижение температуры, передает Tengrinews.kz.

Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошел снег, на юге - дожди, местами сильные.

"Над западными областями располагается еще один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер до 15-20 метров в секунду и понижение температуры. В предгорных и горных районах юга и юго-востока республики в выходные дни, с прохождением холодных фронтов, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, туман и гололед", - прогнозируют синоптики.

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