В монгольском музей национальной истории представлены редкие экспонаты

CA-NEWS (MNG) - Монгольский музей национальной истории 15 февраля открыл четвертую по счету выставка, на которой представлена коллекция 400 исторических, археологических, антропологических экспонатов, отобранных из более 1800 экспонатов, хранящихся в фонде музея, сообщает портал Gogo.

Среди экспонатов есть археологические находки, которые относятся к периоду Хунну и Сьянби и найдены в местности «Айрагийн гозгор» сомона Жаргалант аймака Орхон.

Представлены также древний музыкальный инструмент «Алтай ятга», лук и стрелы возраст, которых ученые определили в 1400 лет, найденные при раскопках скальных могил серебряные предметы и бумажные деньги периода Монгольской империи «Юань», одежда и обувь самого высокого монгола Д.Рагчаа и многие другие.

«Формируя исследовательскую группу музей обогатил сокровищницу с свежими находками, а также пожертвованиями от добрых людей», - рассказал профессор Национального университета Монголии У.Эрденебат.

Желающие могут бесплатно посетить выставку до 15 марта.