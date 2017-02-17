РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В монгольском музей национальной истории представлены редкие экспонаты

CA-NEWS (MNG) - Монгольский музей национальной истории 15 февраля открыл четвертую по счету выставка, на которой представлена коллекция 400 исторических, археологических, антропологических экспонатов, отобранных из более 1800 экспонатов, хранящихся в фонде музея, сообщает портал Gogo.

Среди экспонатов есть археологические находки, которые относятся к периоду Хунну и Сьянби и найдены в местности «Айрагийн гозгор» сомона Жаргалант аймака Орхон.

Представлены также древний музыкальный инструмент «Алтай ятга», лук и стрелы возраст, которых ученые определили в 1400 лет, найденные при раскопках скальных могил серебряные предметы и бумажные деньги периода Монгольской империи «Юань», одежда и обувь самого высокого монгола Д.Рагчаа и многие другие.

«Формируя исследовательскую группу музей обогатил сокровищницу с свежими находками, а также пожертвованиями от добрых людей», - рассказал профессор Национального университета Монголии У.Эрденебат.

Желающие могут бесплатно посетить выставку до 15 марта.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Зулимов Шакир Мулашевич
вице-мэр г.Ош
Саякбаев Данияр Асылбекович
заместитель заведующего отделом внешней политики Аппарата президента КР
Исмаилaхунова Алия Мухaмметовна
заместитель декана по научной работе экономического факультета КРСУ
Who is Who о нас Реклама Подписка on-line подписка



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×