Бердымухамедов определил следующие 7 лет годами образования, культуры и здоровья народа

CA-NEWS (TM) - На торжественной церемонии инаугурации, проходящей во Дворце Рухыет, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, вступив в должность, выступил с речью, сообщает пресс-служба главы государтсва.

Бердымухамедов обозначил ключевые задачи национальной экономики и определил шаги по превращению страны в передовое, индустриально развитое государство.

«Природные богатства страны будут направлены на обеспечение благополучной жизни граждан, - сказал глава государства. - Будут осуществляться глубокая переработка углеводородных ресурсов на основе современных технологий и производиться пользующаяся в мире большим спросом такая высококачественная продукция, как бензин, полипропилен, полиэтилен и сжиженный газ».

В области ТЭК Туркменистан продолжит тесное сотрудничество с соседними государствами и с другими странами. Подчеркнута значимость строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который, помимо привлечения в страну больших доходов, принесёт тепло и свет в дома соседних народов.

«Следующие семь лет мы будем работать под девизами: «Образованное поколение - могущество Родины», «Культура - душа народа», «Здоровье народа - богатство страны», - сказал глава государства.

Как было подчеркнуто, без развития образования и науки, подготовки высококвалифицированных специалистов невозможно идти в ногу со временем. В этих целях в Туркменистане будет продолжено строительство детских садов, средних школ и вузов, будут открываться новые высшие учебные заведения, особое внимание будет уделяться модернизации системы образования и глубокому освоению молодёжью иностранных языков.

Бердымухамедов также назвал главной задачей государства рост доходов населения, повышение уровня жизни.

Глава государства поставил в центр внимания правительства поддержку института семьи, обеспечение в городах и селах хороших социально-бытовых условий.

«Мы доведём доход на душу населения до уровня передовых государств», - заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Постоянно в центре внимания будут находиться вопросы повышения заработной платы, пенсий, стипендий и государственных пособий, а также вопросы предоставления других социальных льгот гражданам.

Глава государства заверил, что не будет допущено снижение уровня жизни ни одной семьи и что население всегда будет под защитой государства.

«Наряду с этим, мы будем уделять особое внимание сельскому хозяйству, улучшению мелиоративного состояния посевных площадей, повышению урожайности сельскохозяйственных культур и облегчению труда земледельцев, рациональному и эффективному использованию водных ресурсов», - сказал президент Туркменистана.

Напомним, 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.

По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.