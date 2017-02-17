Узбекистан вошёл в первую двадцатку стран мира по холодильным хранилищам

CA-NEWS (UZ) - По оценке Глобального Альянса Холодильной Цепи (Global Cold Chain Alliance - GCCA) в 2016 г. Узбекистан попал в первую двадцатку стран по объемам холодильных хранилищ, сообщили в посольстве США в РУз.

Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Министерством сельского и водного хозяйства Узбекистана 16 февраля открыли семинар, посвящённый холодильным хранилищам в плодоовощеводстве и перспективам их развития в Узбекистане.

Посол США в Узбекистане Памела Спратлен выступила с речью на мероприятии, собравшем вместе 70 предпринимателей в секторе холодильного хранения и более 30 представителей государственных органов, частного сектора, а также международных организаций. Основной целью семинара было обсуждение успешного развития индустрии холодильного хранения сельскохозяйственной продукции в Узбекистане.

На мероприятии вице-президент Глобального Альянса Холодильной Цепи Ричард Трейси сказал: "Узбекистан добился значительных успехов в довольно короткий срок и мне отрадно видеть, что страна вошла в первую двадцатку стран по всему миру по холодильным хранилищам. Это позволит не только обеспечить доступ потребителей к свежей сельскохозяйственной продукции в течение всего года, но и поможет фермерам реализовывать ее по лучшей цене на отдаленных рынках. В ближайшем будущем я надеюсь увидеть Узбекистан в первой десятке стран".

Начиная с 2011 г. USAID организовал многочисленные семинары по холодильной цепи, консультации, ознакомительные поездки по обмену опытом для более чем 300 владельцев холодильных хранилищ. Все эти мероприятия позволили предпринимателям увеличить прибыль за счет повышения качества продукции, поставляемой потребителям.