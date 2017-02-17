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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов распустил правительство Туркменистана
Предыстория: В Ашхабаде прошла церемония инаугурации президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Во Дворце Рухыет состоялась торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, вступив в должность, глава государства выступил перед собравшимися, обозначив основные положения внутренней и внешней политики страны на ближайшие семь лет.

«Я твёрдо убеждён в том, что вместе с родным народом, вместе со всеми вами, уважаемые соотечественники, мы самоотверженным трудом успешно решим поставленные задачи и превратим наше Отечество в одно из процветающих государств мира», - сказал президент Туркменистана, ещё раз выразив искреннюю признательность всем избирателям, принявшим активное участие в выборах.

«Избранный лидер заверил, что отдаст все свои силы, знания, опыт и способности, чтобы оправдать доверие соотечественников. Я твёрдо верю, в свой родной народ, - заявил глава государства, - в его огромный творческий потенциал, в его неиссякаемые возможности, в его счастливое и светлое будущее».

После этого президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в соответствии с Конституцией Туркменистана подписал Постановление о сдаче членами кабинета министров Туркменистана своих полномочий.

До утверждения нового состава правительства его членам поручено исполнять свои обязанности.

В завершение церемонии инаугурации под звуки торжественного марша воины почётного караула вынесли из зала Государственный флаг Туркменистана, штандарт Президента Туркменистана, Конституцию Туркменистана и священный Коран, которые перенесены в президентский Дворцовый комплекс «Огузхан».

Напомним, 12 Февраля действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран главой государства на третий срок, набрав по результатам голосования не менее 97% голосов избирателей.

Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана с 2007 года.

По информации ЦИК страны, явка на выборы составила 97,72%.

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