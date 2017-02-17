Женщины в 80 лет находятся на пике сексуальной активности, чем те кто моложе 30 лет, - британские ученые

CA-NEWS (CA) - Женщины в 80 лет находятся на пике сексуальной активности, чем те кто моложе 30 лет, моложе, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на доклад британских ученых из Международного центра долголетия (International Longevity Centre).

Данные, собранные в ходе опроса более чем у 7 тыс. женщин старше 50 лет показали, что в трудности половой жизни испытывают женщины в возрасте от 50 до 79 лет. Респондентками стали преимущественно замужние женщины, которые продолжают вести сексуальную жизнь.

Среди 80-летних почти в два раза меньше людей, которые признались, что секс для них порой превращается в «супружеский долг», чем среди 50-летних. Кроме того, 80-летние пары почти не сталкиваются с ситуацией, когда не чувствуют притяжения к партнеру, в то время как на это часто жалуются пары в возрастной категории 70-79 лет.

Доктор Дэвид Ли из университета Манчестера принимавший участие в исследовании рассказал: «Существует мнение среди общества в целом, что секс прекращается, как вам 80. Это не так, не надо его воспринимать как в 80-е годы».

Исследователи также отметили, что результаты свидетельствуют о необходимости врачей интересоваться у пожилых пациентов об их сексуальном благополучии.