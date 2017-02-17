Фоторепортаж: Переговоры по Сирии в Астане

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана прошел второй раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Как и в первый раз, в этом саммите, помимо представителей правительства Сирии, делегаций России, Турции и Ирана, принимали участие представители так называемой вооруженной сирийской оппозиции. Правда, прибыла эта оппозиция с опозданием на один день, за что подверглась критике со стороны некоторых участников саммита.

Приехали представители сирийской оппозиции не с пустыми руками. Они привезли с собой жуткие кадры последствий войны, которая продолжается в Сирии. Как проходили сирийские переговоры в Астане, в репортаже Tengrinews.kz.

Столичный отель "Риксос" снова стал местом не только сирийских переговоров, но и, по сути, пресс-центром для многочисленных иностранных журналистов, которые во второй раз съехались в Астану, чтобы рассказать всему миру о том, как решается судьба Сирии.





От случая к случаю корреспонденты вели прямые трансляции, но большую часть времени проводили в ожидании итогов переговоров.

Стоило появиться кому-то из участников саммита, как тут же журналисты брали его в плотное кольцо.

Как известно, сирийские переговоры должны были начаться еще в среду, но состоялись только в четверг. Перенести на день их пришлось из-за того, что не приехали представители вооруженной сирийской оппозиции.

Представитель официального правительства Сирии Башар Джафари не мог не отреагировать на это.

Он высказал мнение, что существенное опоздание турецкой делегации и представителей вооруженной сирийской оппозиции является знаком неуважения к переговорному процессу и низкой заинтересованности в разрешении конфликта.





Представители сирийской оппозиции, кажется, не сильно переживали по поводу своего опоздания.

Делегацию от оппозиции возглавляет представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш.

"На самом деле само приглашение потерялось. И в частности, оно было утеряно странами-гарантами, в частности, российской стороной", - ответили оппозиционеры и пустились в долгие разъяснения по поводу того, что у них возникло недопонимание с коллегами по поводу этой встречи.

Они признались, что на самом деле не хотели приезжать в Астану, но у них не было выбора.

"Мы не хотели приезжать сюда, но мы также не хотели, чтобы наш народ потерял этот шанс, потому что они ждут, народ наш ждет. Вы видели, что сторона, которая ответственна за нарушения, не заинтересована в действенном режиме прекращении огня, и они были бы счастливы, если бы мы не приехали сюда. Несмотря на несоблюдение обязательств, мы приехали сюда, чтобы никто не смог нас обвинить", - объяснялись представители оппозиции.

Оппозиционеры твердо уверены в своей правоте. После основного заседания они посчитали нужным продемонстрировать журналистам одну фотографию, которая, по всей видимости, должна служить доказательством их невиновности в гибели мирных жителей.

"Этот ребенок потерял свои ноги во время обстрела окрестностей Идлиба (город на северо-западе Сирии)", - заявили оппозиционеры и показали снимок.

"Этот ребенок был нашим главным переговорщиком на этом процессе. Он сегодня присутствовал здесь, чтобы говорить от имени всей Сирии", - заявили участники саммита. Конечно же, никакого ребенка в реальности на переговорах не было, очевидно, представитель сирийской оппозиции выражался образно.

Тем не менее журналисты интересовались у представителя исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" Мохаммеда Аллуша, что он может сказать по поводу разговоров, что воюющие стороны похищают людей, в том числе женщин, и насильно удерживают их в заточении.

"Сегодня баллистическими ракетами было убито около 200 человек, они убиты в результате направления ракет по указу Асада (Башар Асад - президент Сирии). У нас нет похищенных лиц. Но есть военнопленные - это военные реалии, и этот вопрос будет решаться переговорным путем", - ответили оппозиционеры.

Как сообщалось ранее, в числе самого важного достижения сирийских саммитов"Астаны-1" и "Астаны-2" члены вооруженной сирийской оппозиции отметили заявление российской стороны о прекращении обстрелов освобожденных районов. Также Россия обязалась прекратить различные виды налетов на другие регионы. Достигнуто "почти полное соглашение" относительно механизмов освобождения заключенных-оппозиционеров в тюрьмах. Все это было тепло встречено представителями вооруженной сирийской оппозиции.

Источник фото: Tengrinews.kz, автор Турар Казангапов

