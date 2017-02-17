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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Синьцзяне тысячи вооруженных полицейских вышли на парад для устрашения сепаратистов
CA-NEWS (CA) - Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая провели маштабный парад, чтобы запугать местных террористов и сепаратистов, сообщает Reutersсо ссылкой на официальную газету Xinjiang Daily.

Мероприятие состоялось в городе Хотан на юге региона, где 15 февраля неизвестные с ножами убили 8 человек.

По данным издания, в параде приняли участие тысячи вооруженных полицейских и бойцов добровольческих проправительственных отрядов. Как объяснили власти СУАР, мероприятие призвано «показать силу и запугать» сепаратистов.

«При помощи неусыпной бдительности и постоянного нажима на террористов мы загнали их в угол, и теперь они в отчаянии бьются без надежды на спасение», - описал ситуацию зампредседателя местного партийного комитета Чжу Хайлунь.

Напомним, 15 февраляв результате ножевой атаки в округе Хотан, было убито 8 человек, пострадало 10. трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции, уточнили местные власти. Причина нападения неизвестна. Личности преступников не раскрываются.

*красным отмечен округ Хотан

синцзянь

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