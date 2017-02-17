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  17 февраля 2017
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В Туркменистане будет создан центр по изучению космоса

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане будет создан центр по изучению космоса с обсерваторией мирового уровня. Об этом сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на торжественной церемонии инаугурации во Дворце Рухыет, сообщает пресс-служба главы государства.

«Большое внимание будем уделять развитию сферы связи, - отметил он, продолжим деятельность по освоению космического пространства, запуску новых спутников, которые будут способствовать совершенствованию телекоммуникационных сетей, функционирования народного хозяйства, восстановлению на новом уровне Великого Шёлкового пути, соединявшего континенты».

«Наша страна должна внести свой достойный вклад в этой сфере, имеющей большое значение для всего человечества», - сказал президент, подчеркнул, что это будет содействовать расширению международных экономических и торговых отношений.

Средневековые туркменские учёные, пользуясь тем, что в нашей стране преобладает солнечная погода, сделали удивительные открытия в познании Вселенной и внесли большой вклад в развитие мировой науки. Поэтому, мы тоже для изучения космического пространства создадим у себя центр с обсерваторией мирового уровня, заявил туркменский лидер.

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