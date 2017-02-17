В Москве возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты более 250 мигрантам из СНГ на сумму $175 тыс

- Следователи столичного управления Следственного комитета по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

"В прокуратуру поступило более 250 обращений о невыплате (руководством) ООО "Горизонт" заработной платы трудовым мигрантам из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран, с которыми трудовые договоры предприятие не заключало", - сказали в прокуратуре.

В ходе прокурорской проверки собрано достаточно данных, которые свидетельствуют, что иностранцы осуществляли трудовую деятельность, однако трудовые договоры им не выдали, а заработную плату не платили. В результате с августа 2016 по февраль 2017 года образовалась задолженность свыше 10 млн рублей ($175 тыс.). "Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании лиц из числа руководства ООО "Горизонт". По материалам проверки Басманной межрайонной прокуратуры Следственным управлением по ЦАО ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев")", - сообщили в прокуратуре.

Ранее в отношении ООО "Горизонт" уже проводилась прокурорская проверка, так как на предприятии не выплачивалась зарплата работникам, с которым заключены трудовые договоры.

В отношении юридического лица и его руководителя прокурор возбудил два дела об административном правонарушении. "Постановлениями Государственной инспекции труда виновные привлечены к административной ответственности. В адрес руководителя предприятия прокурор внес представление об устранении нарушений трудового законодательства, по результатам его рассмотрения виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, предприятие принимает меры по погашению имеющейся задолженности перед работниками, с которыми заключены трудовые договоры.