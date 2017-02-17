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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 16%
CA-NEWS (KZ) - Объемы взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза в январе-декабре 2016 года уменьшились на 16,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики республики.

"В январе-декабре 2016 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила - $13583,5 млн, что на 16,8% меньше, чем в январе-декабре 2015 года. В том числе экспорт - $3917,6 млн (уменьшился на 23,5%), импорт - $9665,9 млн (меньше на 13,7%), - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Миннацэкономики, в январе-декабре 2016 года импорт из России в Казахстан составил $9129,8 млн или 86,7% от показателя за аналогичный период 2015 года ($10529,3 млн). Экспорт Казахстана в Россию в январе-декабре 2016 года составил $3509,2 млн или 77,2% от показателя за аналогичный период 2015 года ($4547,6 млн).

Из стран ЕАЭС в большей степени завозятся машины и оборудование (25,8% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (16,8%), продукция химической промышленности (16,5%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (13,9%), металлы и изделия из них (12,5%).

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