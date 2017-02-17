В Монголии пройдёт зимний праздник лошадей

CA-NEWS (MNG) - В эти выходные (18 и 19 февраля) в сомоне Алтанбулаг аймака (административно-территориальная единица в Монголии) Тув пройдёт зрелищный праздник «Десять тысяч степных лошадей», сообщает Монцамэ.

Традиция проведения зимнего мероприятия такого рода была заложена три года назад, т.е. с 2014 года. Цель этого праздника - привлечение внимания общественности и иностранных туристов, пропаганда и популяризация национальной культуры разведения лошадей.

По словам генерального организатора праздника Э.Цэрэнчимэда, в этом году увеличилось количество людей и организаций, интересующихся этим праздником, зарубежные СМИ уделяют большое внимание предстоящему событию и собираются подготовить и опубликовать материалы об этом зрелищном празднике.

Конь для монголов имел и имеет первостепенное значение в их жизни и является главной частью культуры и традиции страны. На этот раз заявку на участие в этом празднике подали делегации из более 10 стран.

Во время предстоящего праздника пройдут различные мероприятия, призванные пропагандировать традиционную культуру разведения лошадей, например, пройдут соревнования по ловле коня уургой (длинный шест с петлей на конце для ловли скота) и арканом, приручения лошадей к езде, также скачки лошадей на короткую дистанцию, парад верхом на лошадях с красивыми седлами и уздечкой. В программу праздника также входит парад собак монгольской породы «Тайга».

По словам организаторов, желающие смогут поездить верхом на лошадях, при этом одежда должна быть удобной для верховой езды.