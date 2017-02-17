Астана приветствует достигнутые на встрече по Сирии договоренности

- Казахстан приветствует договоренности, достигнутые на сирийской встрече 15-16 февраля в Астане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Очередная встреча высокого уровня в рамках Астанинского процесса по Сирии прошла в столице Казахстана 15-16 февраля. Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также Иордании, ООН, в качестве наблюдателей – США. "Казахстан приветствует достигнутые договоренности и рассматривает результаты очередного заседания Астанинского процесса как практический шаг в создании условий для продвижения межсирийского диалога, в том числе на предстоящих переговорах под эгидой ООН в Женеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры в Астане были направлены на практический прогресс в процессе сирийского урегулирования, сообщает Sputnik-Казахстан.

По итогам двухдневных переговоров страны-гаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий. В числе задач группы – обеспечение размежевания групп вооруженной оппозиции от террористических организаций и укрепление мер доверия для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта.

Совместная группа будет регулярно проводить консультации по вопросам соблюдения сторонами режима прекращения боевых действий, расследовать случаи нарушения резолюции 2254 Совбеза ООН, предотвращать эскалацию насилия и содействовать облегчению гуманитарной ситуации в Сирии. Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию. Казахстан готов и далее оказывать все необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, в особенности через свое участие в работе Совета Безопасности ООН, заключили в МИД.