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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Жамбылской области снежная лавина сошла во время занятий по боевой подготовке
CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области во время занятий по боевой подготовке сошла снежная лавина, передает Tengrinews.kz.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы.

В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим. Более подробная информация и о ходе проводимых работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.

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