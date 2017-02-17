В Жамбылской области снежная лавина сошла во время занятий по боевой подготовке
- Казахстан, происшествия
- 16:44, 17 февраля 2017
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CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области во время занятий по боевой подготовке сошла снежная лавина, передает Tengrinews.kz.
"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы.
В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим. Более подробная информация и о ходе проводимых работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.
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