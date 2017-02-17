В Жамбылской области снежная лавина сошла во время занятий по боевой подготовке

- В Жамбылской области во время занятий по боевой подготовке сошла снежная лавина, передает Tengrinews.kz.

"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы.

В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим. Более подробная информация и о ходе проводимых работ будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.



