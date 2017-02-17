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  17 февраля 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане малоимущим семьям бесплатно раздают цыплят
CA-NEWS (UZ) - Администрация Зафарабадского района Джизакской области раздает каждой малоимущей семье по 20 цыплят. По словам сотрудника районной администрации, цыплята, купленные за спонсорские средства, раздаются абсолютно бесплатно, чтобы побудить у людей интерес к разведению домашней птицы и поддержать их материально, передает centralasian.org.

Как сообщила одна из местных домохозяек, она также получила цыплят. "Вчера ко мне домой на машине приехали аксакал нашей махалли и еще двое человек. Они вручили мне 20 цыплят и сказали: «Вот вам цыплята, выращивайте их, в вашем доме всегда будут яйца. Это подарок вам от хокимията», – сказала она.

Представитель хокимията Зафарабадского района Кадыр Ризаев подтвердил информацию. "У нас имеется 257 малоимущих семей, всем им раздаем по 20 цыплят. Цыплят мы привозим на спонсорские деньги из птицефабрики «Сангзор-Парранда» в Галляаральском районе Джизакской области и раздаем их малоимущим семьям", - сказал он.

По словам Ризаева, в целях выполнения правительственной программы по обеспечению каждой малоимущей семьи по 100 кур власти Зафарабадского района проводят агитационные работы среди местного населения. "Сейчас наши банки выдают людям кредиты в размере 7,5 миллионов сумов под 9 процентов для того, чтобы они могли заняться птицеводством, скотоводством или строить лимонарии", – сказал представитель местной администрации.

О том, что каждая семья, проживающая в селах Узбекистана, обязана содержать по 100 кур, президент Шавкат Мирзияев заявил во время своего визита в Каракалпакстан. По его мнению, выращивание кур приведет к исчезновению бедности в стране. Тогда Мирзияев поручил хокимам продумать способы выполнения этой задачи, а банкам страны – обеспечить людей кредитами.

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Комментарии (1)
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amantay
17:49, 17 февраля 2017
Применяют опыт Германии и Японии после второй мировой войны.
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