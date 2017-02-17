В Ташкенте в зале суда арестовали предпринимателя, ставшего известным после видеожалобы Шавкату Мирзиееву (видео)
- Узбекистан, общество
- 16:56, 17 февраля 2017
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CA-NEWS (UZ) - Районный суд Ташкента арестовал в зале суда предпринимателя Олима Сулаймонова, который стал известен на всю страну после видеообращения к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.
У владельца трех частных компаний работники местной прокуратуры систематически вымогали деньги и закрывали счета фирм, рассказывается в репортаже проекта "Настоящее время".
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