В Ташкенте в зале суда арестовали предпринимателя, ставшего известным после видеожалобы Шавкату Мирзиееву (видео)

CA-NEWS (UZ) - Районный суд Ташкента арестовал в зале суда предпринимателя Олима Сулаймонова, который стал известен на всю страну после видеообращения к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву.

У владельца трех частных компаний работники местной прокуратуры систематически вымогали деньги и закрывали счета фирм, рассказывается в репортаже проекта "Настоящее время".