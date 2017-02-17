Народный банк Казахстана собирается купить ККБ, а Цеснабанк - Банк ЦентрКредит, - Fitch

CA-NEWS (KZ) - Два крупнейших казахстанских банка, Народный банк Казахстана и ККБ, на долю каждого из которых приходится около 20 процентов активов банковского сектора, обсуждают потенциальную сделку.

«Мы полагаем, что приобретение ККБ Народным банком является возможным, но предварительным условием для Народного банка является расчистка ККБ от стрессовых активов. Если меры по оздоровлению ККБ до гипотетической покупки Народным банком Казахстана окажутся неэффективными, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Народного банка Казахстана «BB» может быть понижен», - говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Третий по величине казахстанский банк, Цеснабанк, планирует приобрести 41,9 процента акций Банка ЦентрКредит, что, по словам Fitch Ratings, потенциально приведет к созданию банка с рыночной долей в 14 процентов.

«Стоимость приобретения, вероятно, будет небольшой, но может увеличиться в результате обязательного предложения миноритарным акционерам до последующего юридического слияния. В то же время риски для рейтингов банков «B» являются ограниченными с учетом их уже низкого уровня,» - говорится в сообщении.

Оздоровление банковского сектора Казахстана набирает обороты, говорится в сообщении Fitch Ratings, распространенном в четверг.

«Мы полагаем, что качество активов может существенно улучшиться в результате государственного плана, объявленного в феврале, по предоставлению двух триллионов тенге через АО «Фонд проблемных кредитов» для приобретения стрессовых кредитов у проблемных банков», - говорится в сообщении.

Однако Fitch Ratings считает, что сохраняются значительные моменты неопределенности в отношении цены и механизма продажи кредитов фонду, а также по поводу того, на какие банки и активы будут распространяться проводимые меры.

Как сообщает рейтинговое агентство, риски для кредиторов более слабых банков сектора остаются значительными, так как от них могут потребовать участия в разделении убытков до или в ходе предоставления какой-либо поддержки.

«По нашим оценкам, неработающие кредиты в секторе составляли около 0,6 триллиона тенге в конце первой половины 2016 года. В то же время значительные риски по активам, оцениваемые в 3,4 триллиона тенге, также связаны с реструктурированными и другими стрессовыми активами, причем последние в основном относятся к Казкоммерцбанку (ККБ)», - говорится в сообщении.