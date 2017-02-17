Миссия ОБСЕ все еще не дала своей оценки выборов президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Миссия Бюро по демократичным институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ все еще не дала своей оценки выборов президента Туркменистана, которые прошли 12 февраля. Последняя новость на официальном сайте организации датирована 4 февраля.

Напомним, по приглашению туркменской стороны Миссию по оценке выборов ОБСЕ прибыла в Ашхабад. Миссию представляло 6 человек.

«Миссия будет оценивать избирательный процесс с точки зрения его соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству. Наблюдатели, в частности, изучат вопросы, связанные с нормативно-правовой базой проведения выборов и их реализации, работой избирательной кампанией, кандидатами и регистрацией избирателей, а также жалобами и апелляциями», - говорилось в сообщении.

Как сообщал ЦИК Туркменистана, делегатов от ОБСЕ ожидают встречи в МИД, в парламенте Туркменистана, встречи с претендентами на пост президента, с прессой и уполномоченные публичных компаний.

«Новый Избирательный кодекс и готовность Туркменистана к сотрудничеству члены делегации БДИПЧ/ОБСЕ расценивают, как часть правовой реформы в Туркменистане. Специалисты оценят, как проходит подготовка к президентским выборам, а после будут присутствовать во время избирательного процесса, и при подсчёте голосов», - говорилось в сообщении ЦИК страны.

Согласно результатам выборов 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

В свою очередь, миссия ШОС заявила, что выборы президента Туркмении прошли открыто, никаких нарушений зафиксировано не было. «Никаких нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов, не зафиксировано. Мы осуществляли миссию с 8 по 12 февраля, - продолжил он. - Действия членов Избиркома можно оценить как квалифицированные. Выборы прошли спокойно и при высокой явке», - заявил представитель организации.

При этом представитель ШОС отметил, что в целом в Туркменистане «постарались обеспечить максимальную гласность, открытость, прозрачность и демократичность» избирательного процесса.

Миссия международных наблюдателей от СНГ также отметила, что выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства. «Делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя палаты Ильясом Умахановым в качестве международных наблюдателей от СНГ посетила Туркменистан для наблюдения за проведением президентских выборов. По итогам работы как российские, так и большинство зарубежных международных наблюдателей сошлись во мнении, что выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства, организованно и ответственно», - говорилось в сообщении.

Церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на президентских выборах в Туркменистане, прошла в пятницу, 17 февраля во Дворце Рухыет в Ашхабаде.