Юристы бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева настаивают на версии убийства

- Адвокаты семьи Рахата Алиева, бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, настаивают на том, что признаков его убийства настолько много, что их нельзя игнорировать, несмотря на то что австрийские официальные лица считают его смерть самоубийством.

Юристы семьи Рахата Алиева — ныне покойного бывшего чиновника и зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — говорят, что по-прежнему считают, что он умер насильственной смертью в австрийской тюрьме, и будут продолжать добиваться проведения расследования, несмотря на недавние заявления венской прокуратуры, что это было самоубийство, сообщество Радио Азытык.

14 февраля венские власти объявили, что не имеют никаких юридических доказательств тому, что находившийся в заключении по обвинениям в убийстве 52-летний Рахат Алиев был убит. Его тело было обнаружено повешенным на настенном крючке для одежды в феврале 2015 года в тюремной камере.

Эти недавние заключения основаны на отчете швейцарского Института судебно-медицинской экспертизы Санкт-Галлена. Эксперты института заявили, что не обнаружили никаких доказательств постороннего вмешательства в смерть Рахат Алиева.

Новости о смерти Рахата Алиева в тюрьме Йозефштадт два года назад вызвали опасения, что самоубийство было инсценировано, учитывая его осведомленность о теневых сторонах режима Назарбаева. Алиев был женат на дочери президента Дариге Назарбаевой, которая по сей день продолжает обладать немалым политическим влиянием. До размолвки Рахата Алиева с президентом Казахстана, которая произошла десять лет назад, он в течение многих лет занимал руководящие посты.

Клаус Айнедтер, адвокат второй жены Алиева Эльнары Шоразовой, 14 февраля сообщил Азаттыку, что команда юристов семьи и немецкий судебный эксперт Бернд Бринкманн в деталях изучат отчет экспертов Санкт-Галлена. Но также отметил, что обнаружение перелома грудной клетки Алиева было важной деталью, упущенной венским коронером.

Перелом грудной клетки мог быть результатом удушения жертвы, или так называемого «бёркинга», когда ступня или колено убийцы находится на груди жертвы, тем самым способствуя блокированию поступления воздуха через нос и рот.

10 февраля австрийский депутат Ханнес Йаролим призвал провести расследование убийства Рахата Алиева. Член Социал-демократической партии Австрии Йаролим заявил, что перелом грудной клетки — в числе труднообъяснимых «странностей» этого дела.

Результаты швейцарских экспертов были отправлены Бернду Бринкманну, который в декабре прошлого года после изучения фотографического материала и других свидетельств обнародовал свои выводы о том, что Рахат Алиев был задушен до того, как был повешен в своей камере.

Бернд Бринкманн сообщил Азаттыку, что после изучения более 140 фотографий и отчета о вскрытии он «не увидел никаких доказательств повешения», но обнаружил признаки, указывающие на удушение.

"Мы нашли всё — огромный, огромный отек, с большим, большим числом небольших кровоподтеков на коже лица, шеи и верхней [грудине]. Так что это стопроцентное совпадение, да, с удушением", — заявил Бернд Бринкманн.

По словам Бринкманна, его также поразило то, что он обнаружил «бледную зону» вокруг носа и рта Алиева, которая могла быть следствием давления в процессе его удушения.

"Повешение невозможно, потому что такое не может быть обнаружено при повешении," — добавил он.

Бернд Бринкманн ранее участвовал в расследовании обстоятельств смерти известных персон, в том числе находившегося в изгнании российского олигарха Бориса Березовского, итальянского банкира Роберто Кальви и французского принца Людовика XVII.

В 1999 году Бринкманн также оказался в центре внимания австрийских газет, когда его заключение опровергло выводы врача венского суда о гибели выдворенного нигерийца Маркуса Омофума и было доказано, что его смерть была вызвана асфиксией.

Рахат Алиев был женат на старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Основной версией происшедшего было самоубийство.

12 декабря, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтёки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.

В свою очередь, Минюст Австрии не согласен с выводами немецкого эксперта о смерти Рахата Алиева и продолжает настаивать на версии самоубийства.